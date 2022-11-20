الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قبل أن تَطْرق الكارثة بابك.. تعرف على أهم أسباب تعاطي الأبناء للمخدرات
عقوبتها تصل للسجن 20 عامًا.. النيابة العامة تُحذر الموظف العام من هذه الأمور
توجيهات مهمة من التعليم للمدارس بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول
صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بالشنان شرق منطقة حائل
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح معنى قول الله تعالى: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة»
لكبار السن.. ضعف البصر قد يكون علامة على سكتة دماغية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح معنى قول الله تعالى: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة»

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح معنى قول الله تعالى: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة»

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح معنى قول الله تعالى: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة»
٠٨:٢٣:٠٤ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، معنى قول الله تعالى في كتابه الكريم: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة».

الله تعالى جعل الدنيا دار امتحان اختبار وابتلاء

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، إن الله تعالى جعل الدنيا دار امتحان اختبار وابتلاء كما قال سبحانه: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون»، وأن هذه قاعدة عامة في جميع الخلق.

وأضاف أن الإمام بن قيم الجوزية، رحمه الله، ذكر أمثلة على ذلك:

1 – امتحن الله تعالى الرسل بالمرسل إليهم، هل يبلغونهم رسالته، ويقيمون عليهم الحجة، ويصبرون على الأذى.

2- امتحن الله تعالى المرسل إليهم بالرسل، هل يتبعوهم ويطيعونهم ويتلقون عنهم رسالة الله عز وجل.

3 – امتحن الله العلماء، بالجهال، هل يعلمونهم ويصبرون على تعليمهم، ويقومون بواجب الدعوة إلى الله تعالى.

4 – وامتحن الجهال بالعلماء، هل يطيعونهم ويهتدون بهم ويتفقهون ويعلموا أمور  دينهم بأصح الطرق الشرعية.

5 – وامتحن الملوك بالرعية، وامتحن الرعية بالملوك، وكما ورد في الأثر «كما تكونون يولى عليكم».

6 – وامتحن الأغنياء بالفقراء، فإن الفقير الذي يأتي ويسأل الغني فهذا امتحان له وللنعمة التي منّ الله عليه بها.

7 – وامتحن الفقراء بالأغنياء، فإن الفقير يسأل الغني ماله، فينبغي عليه أن يتأدب معه، ولا يسأل إلا عند الضرورة.

8 – وامتحن الضعفاء بالأقوياء، والأقوياء بالضعفاء، بشكر نعم الله تعالى  والصبر في البأساء والضراء.

9 – وامتحن الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، في الرفق وحسن المعاشرة والتعامل وفق شرع الله في كل أمور حياتهم.

10 – وامتحن الوالدين بأولادهما، والأبناء بوالديهما، من البر والصلة والتراحم، والكبير يرحم الصغير، والصغير يحترم الكبير.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. «الخثلان»: هذا هو أعظم سبب لنيل محبة الله عز وجل

الكلمات الدلالية:
الخثلان الفتن تفسير القرآن سعد الخثلان فتنة الدنيا

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يستقبل “السديس” وأئمة الحرمين

خادم الحرمين يستقبل “السديس” وأئمة الحرمين

٠٣:٤٧ م، الخميس، ١٢ مارس ٢٠١٥
استدعاء 1833 سيارة «جيب/شيروكي 2002 – 2007» لخَلل بخزّان الوقود

استدعاء 1833 سيارة «جيب/شيروكي 2002 – 2007» لخَلل بخزّان الوقود

٠٨:٣٩ م، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥
بالصور.. وزيرا التجارة السعودي والعماني يخوضان تجربة “الزائر” في الذكاء الاصطناعي

بالصور.. وزيرا التجارة السعودي والعماني يخوضان تجربة “الزائر” في الذكاء الاصطناعي

٠٣:٠٥ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
وزير الحرس الوطني يبدأ زيارة رسمية إلى أمريكا

وزير الحرس الوطني يبدأ زيارة رسمية إلى أمريكا

٠٣:٠٨ م، الثلاثاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *