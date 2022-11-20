لكبار السن.. ضعف البصر قد يكون علامة على سكتة دماغية

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حذرت دراسة حديثة، كبار السن من أن إصابتهم بضعف البصر يمكن أن يكون علامة على حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

جاء ذلك في دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك للعين والأذن، ونقلها موقع “روسيا اليوم”.

وقالت الدراسة إن المرضى الذين يعانون من شكل معين من الضمور البقعي المرتبط بتقدم في العمر (AMD)، من المرجح أن يكون لديهم تلف قلبي أساسي من قصور القلب والنوبات القلبية، أو الشريان السباتي، وهي مرض الشرايين المرتبط بأنواع معينة من السكتات الدماغية.

أمراض القلب والأوعية الدموية

وفي السياق ذاته، أوضح البروفيسور ثيودور سميث، من كلية ماونت سيناي للطب في نيويورك: “لأول مرة، تمكنا من ربط أمراض القلب والأوعية الدموية المحددة العالية الخطورة بنوع معين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر”.

وشرح أن تدفق الدم إلى العين ينخفض ​​إما بسبب تلف القلب الذي يقلل من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، “أو من الشريان السباتي المسدود، الذي يعيق تدفق الدم مباشرة إلى العين”.

وتابع: “ضعف إمداد الدم يمكن أن يسبب ضررًا لأي جزء من الجسم، وشبكية العين المدمرة وبقايا SDD هي من بين تلك الأضرار.. ويعني تلف الشبكية فقدان البصر، ويمكن أن يؤدي إلى العمى”.

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