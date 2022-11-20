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«تقويم التعليم» تفتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية
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«تقويم التعليم» تفتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

«تقويم التعليم» تفتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

«تقويم التعليم» تفتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية
٠٧:٥٠:١٩ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

فتحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، باب التسجيل، في الاختبار التخصصي للرخصة المهنية للوظائف التعليمية للرجال.

فتح باب التسجيل للرجال

ووفي وقت سابق، قالت “تقويم التعليم”، عبر حسابها على تويتر، إن فتح باب التسجيل للرجال، يبدأ في 20 من نوفمبر، لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وللجميع في 23 من نوفمبر الجاري.

ويستمر التسجيل حتى نهايته في الخامس من يناير المقبل من عام 2023.

ضوابط حصول المعلمين على الرخصة المهنية

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، من النساء، يكون في 27 من نوفمبر الجاري، وللجميع يبدأ من اليوم 30 من نوفمبر الجاري.

من جانبه، قال المختص التربوي والتعليمي، محمد الثبيتي، إن من ضوابط حصول المعلمين على الرخصة المهنية بحسب فئاتهم تحقيق المعلم الممارس على 50 درجة في الجانبين العام أو التخصصي، والمتقدم 70 إلى 79 حتى يستطيع الرخصة، والخبير 80 فأكثر.

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