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الدول المشاركة في «كوب 27» توافق على اتفاق شامل للمناخ

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الدول المشاركة في «كوب 27» توافق على اتفاق شامل للمناخ

الدول المشاركة في «كوب 27» توافق على اتفاق شامل للمناخ

الدول المشاركة في «كوب 27» توافق على اتفاق شامل للمناخ
٠٧:٥٤:٠٨ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وافقت قمة المناخ للأمم المتحدة «كوب27)» والتي تعقد في مصر، اليوم الأحد، على اتفاق شامل للمناخ.

وأكد رئيس المؤتمر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه تمت الموافقة بالإجماع على «اتفاق شامل للمناخ»، وأن الوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر جرت الموافقة عليها بالإجماع، مطالبًا الجميع لاعتماد مشاريع قرارات مؤتمر المناخ.

المؤتمر يقرّ صندوق «الخسائر والأضرار»

وذكرت وكالة «رويترز» أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أقر اتفاقًا يغطي ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

الإجماع جاء بعد أسبوعين من المفاوضات

وأوضحت أن المشاركين وافقوا على إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر التي تتكبدها الدول النامية المتضررة من آثار التغير المناخي، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات المثيرة للجدل حول مطالب الدول النامية للملوثين الأثرياء بتعويضهم عن الدمار الناجم عن التغير المناخي.

الدول المتقدمة كانت مترددة في التوقيع

وحسب الـ «CNN»، فإن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مترددة تاريخيًا في التوقيع على شيء شعرت أنه قد يعرضها للمسؤولية القانونية، في حين أن البلدان الأكثر عرضة للكوارث المناخية – والتي لم تسهم إلا قليلاً في أزمة المناخ – تكافح لسنوات لتأمين صندوق الخسائر والأضرار.

ووفق مراقبين فإنه في هذا المؤتمر وصل مطلب إنشاء صندوق الخسائر والأضرار – من البلدان النامية وكتلة مجموعة الـ77 والنشطاء – إلى ذروته، مدفوعًا بعدد من الكوارث المناخية الكبرى هذا العام، بما في ذلك الفيضانات المدمرة في باكستان.

الاقتصاد العالمي قد يخسر 1.4 تريليون دولار

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 1.4 تريليون دولار بسبب الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى.

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الكلمات الدلالية:
المناخ شرم الشيخ قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 مؤتمر المناخ

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