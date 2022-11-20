من بينهم مليون طالب وطالبة بالرياض.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول اليوم بجميع المراحل

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يؤدي نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، بتعليم منطقة الرياض، الاختبارات التحريرية المتعلقة بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ، في جميع المراحل التعليمية.

والاختبارات التي بدأت في السابعة من صباح اليوم هي للمراحل من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، وذلك على مدى أسبوع كامل تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ.

انتهاء كافة الاستعدادات وتجهيزات الاختبارات

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة، علي الغامدي، أن الإدارة أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاختبارات وفق الخطط المعدة، داعياً جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات للعام الدراسي 1444هـ خلال تنفيذ أعمالها.

توجيه نحو 2000 مشرف

وأضاف الغنام أنه سيتم توجيه نحو 2000 مشرف ومشرفة بجانب القيادات في إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات وذلك بعد الانتهاء من متابعة سير اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني التي انتهت الأسبوع الماضي.

من جانبها، أشارت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فتح بنت عبدالله العرفج، إلى إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية المقدمة من إدارة التوجيه الطلابي لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية على الأرقام (0553060169 – 0507097040) للبنين والأرقام (0114093298 – 0544685154) للبنات انطلاقاً من حرصها على توفير الدعم والتهيئة النفسية والمعنوية للطلاب والطالبات.

الالتزام بضوابط لائحة الاختبارات

وفي سياق متصل أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول، أيمن الركبان، على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها ، ومنها انتهاء جميع المدراس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.

تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين

ونوه الركبان بعدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب، موضحاً أن لمديري ومديرات المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول خلال الأسبوعين الأول والثاني من الفصل الثاني.

وأكد أهمية إنهاء رصد أعمال نهاية الفصل ومواد التقويم التكويني وإصدار إشعارات النتائج لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الابتدائي بنظام نور، وكذلك رصد أعمال السنة ومواد التقويم التكويني لطلاب الصفوف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي فضلاً عن رصد النتائج وإصدار الإشعارات وذلك قبل يوم الخميس الموافق 30/ 4 / 1444هـ.

ووجَّه الركبان كافة المدارس باعتماد نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في نظام نور في مواعيدها المقررة لتمكين أولياء الأمور من الاطلاع على النتائج أبنائهم وبناتهم عبر حساباتهم .

الدليل الإرشادي للتقويم والقبول

وانهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كافة الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلية لجميع المراحل التعليمية.

وعملت إدارة الاختبارات والقبول (بنين وبنات) بتعليم الطائف على تطبيق التوجيهات المتعلقة بالاختبارات، منها لائحة تقويم الطالب، مع تطبيق الدليل الإرشادي للتقويم والقبول في نظام المسارات، واستكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية ( الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال) في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول.

الاهتمام بالجانب النفسي والتوعوي للطلبة

وأكّد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور فهد الشريف، على أهمية فترة الاختبارات في الأمور التنظيمية في المدارس ومتابعتها بشكل مباشر على الصعيد الإشرافي من قبل جميع منسوبي التعليم كل في مجاله واختصاصه.

17 ألف طالب في الظهران

وأنهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب استعداداتها لاستقبال أكثر من 17 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ.

وأوضح مدير التعليم طارق الوادعي أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بمحافظة الحرجة.

وأكد أهمية مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي. وضرورة تطبيق الأدلة التنظيمية للاختبارات وفق ما جاءت به وزارة التعليم.

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