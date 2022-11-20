منها الرياض والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة وانخفاضًا للحرارة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًٌا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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