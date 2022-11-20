توقعات الأرصاد.. أتربة وسحب رعدية على 3 مناطق تستمر لساعات

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، تكون للسحب الرعدية المصحوبة بأتربة مثارة ورياح نشطة تتتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من تبوك والرياض والمدينة المنورة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على كل من المدينة المنورة وتبوك حتى الساعة الرابعة مساء.

بينما تستمر الحالة الجوية على الرياض حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، بمشيئة الله.

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