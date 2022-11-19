السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري يحذر: 3 عوامل نفسية تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار
الشيخ الخضير يوضح حكم قول الزوج لزوجته «اذهبي لأهلك»
ولي العهد يصل إلى دولة قطر
هل يحق للمراقب سحب ورقة الإجابة من الطالب عند الالتفات أو الكلام؟
تدريب منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية.. التفاصيل ورابط التقديم
وفاة 1.3 مليون في العالم سنويًا.. هل فقدت المضادات الحيوية فعاليتها؟

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشاري يحذر: 3 عوامل نفسية تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار

استشاري يحذر: 3 عوامل نفسية تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار

استشاري يحذر: 3 عوامل نفسية تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار
٠٢:٥٢:٤٨ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من ثلاثة عوامل نفسية تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “معلومة مهمة.. التوتر المستمر والضغط النفسي وكثرة التفكير حوله من أسباب ارتفاع الكوليسترول الضار”.

وفي وقت سابق، نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ببعض الممارسات المهمة، والتي تعمل على خفض الكوليسترول الضار.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال التالي:

1- بالحمية

2- بالرياضة

3- بالإكثار من الفواكه

4- إيقاف التدخين

5- الابتعاد عن التوتر

6- أدوية خفض الكولسترول .

اقرأ أيضا:

من ساقيك.. اكتشف ارتفاع نسبة الكوليسترول واحم نفسك من القاتل الصامت

 

الكلمات الدلالية:
الدهون الثلاثية الكولسترول الكولسترول الضار خالد النمر عوامل نفسية

مواد ذات صلة

المزيد
«طب السمنة»: 6 توصيات لعلاج السكري جراحيًّا

«طب السمنة»: 6 توصيات لعلاج السكري جراحيًّا

٠٧:١١ م، السبت، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨
تحذير من استخدام هذه الأدوات في فرد الشعر

تحذير من استخدام هذه الأدوات في فرد الشعر

٠٧:٢٨ م، الثلاثاء، ١٥ مايو ٢٠١٨
تقرير طبي: جفاف العين يؤدي إلى إعاقة القراءة

تقرير طبي: جفاف العين يؤدي إلى إعاقة القراءة

٠٦:٢٠ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٦
لمرضى القولون العصبي.. أعشاب تحسن الأعراض وتخفف الألم

لمرضى القولون العصبي.. أعشاب تحسن الأعراض وتخفف الألم

٠١:٠٨ ص، الخميس، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *