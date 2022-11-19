استشاري يحذر: 3 عوامل نفسية تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من ثلاثة عوامل نفسية تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “معلومة مهمة.. التوتر المستمر والضغط النفسي وكثرة التفكير حوله من أسباب ارتفاع الكوليسترول الضار”.

وفي وقت سابق، نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ببعض الممارسات المهمة، والتي تعمل على خفض الكوليسترول الضار.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال التالي:

1- بالحمية

2- بالرياضة

3- بالإكثار من الفواكه

4- إيقاف التدخين

5- الابتعاد عن التوتر

6- أدوية خفض الكولسترول .

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