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الشيخ الخضير يوضح حكم قول الزوج لزوجته «اذهبي لأهلك»
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الشيخ الخضير يوضح حكم قول الزوج لزوجته «اذهبي لأهلك»

الشيخ الخضير يوضح حكم قول الزوج لزوجته «اذهبي لأهلك»

الشيخ الخضير يوضح حكم قول الزوج لزوجته «اذهبي لأهلك»
٠٢:٢٦:٣٧ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم قول الزوج لزوجته «اذهبي لأهلك

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال ورد فيه “إذا قال الزوج لزوجته مغضبًا: (اذهبي لأهلك)، وهو لا يَقصد الطلاق، ما الحكم في هذه الحال؟”.

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وأجاب الشيخ الخضير بقوله “قول الزوج لزوجته: (اذهبي لأهلكِ)، أو (الحقي بأهلكِ)، يقول العلماء: هذه مِن كناياتِ الطلاق، والكناية لا يَثبت بها الطلاق حتى تقترن بالنية، فإذا نواه وَقَعَ وإلا فلا؛ لأن الطلاق لا يَقَع إلا بالصريح مِن اللفظ، أو بالكنايةِ المُقتَرِنةِ بالنيةِ، وهذه من الكنايات فلا بد أن يَقصد هذا الطلاق.

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الكلمات الدلالية:
الزوج الزوجة الشيخ الخضير فتاوى الخضير

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