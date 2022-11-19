وفاة 1.3 مليون في العالم سنويًا.. هل فقدت المضادات الحيوية فعاليتها؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن التقديرات تشير إلى أن 1.3 ملايين شخص حول العالم يلقون حتفهم كل عام بشكل مباشر جراء – مقاومة مضادات الميكروبات – وهو ما يتطلب التحرك السريع لوقف تلك الكارثة.

وحذرت المنظمة في تقرير لها، من خطر ارتفاع هذا العدد بشكل هائل خلال الفترة المقبلة، إن لم تُتخذ إجراءات بهذا الشأن، ما من شأنه أن يفضي إلى زيادة تكاليف الصحة العامة ويدفع بالمزيد من الناس إلى هوة الفقر، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، وهذا ما يبرز الحاجة إلى هذه المنصة لحشد المزيد من الجهود المنسقة.

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أما عن سبب تلك الأزمة الصحية العالمية، فأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه بالرغم من أن المضادات الحيوية وغيرها من مضادات الميكروبات لعبت دورا رئيسيًا في نجاح الطب الحديث وأسفرت عن تحسين مستوى صحة الإنسان والحيوان إلى حد كبير، إلا أن استخدامها على نحو مفرط وسيء قد أضعف فعاليتها، فزاد عدد مسببات الأمراض التي طورت قدرتها على البقاء وتحمّل مضادات الميكروبات المصممة من أجل القضاء عليها.

وأشارت المنظمة: “تظهر مقاومة مضادات الميكروبات عندما تتوقف البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات عن الاستجابة للعوامل المضادة للميكروبات”.

وتابعت الصحة العالمية “نتيجة لمقاومة العقاقير، تصبح المضادات الحيوية والعوامل الأخرى المضادة للميكروبات غير فعالة، ما يجعل من الصعب أو المستحيل معالجة العدوى ويزيد من خطر انتشار الأمراض وحالات الاعتلال الشديد والوفاة.

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