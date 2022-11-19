تدريب منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت (الكليات التقنية العالمية) عبر موقع (تويتر) عن موعد بدء التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض والكلية التقنية العالمية بالجعيمة (اتقان)، والتي تنتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية التالية: (القوات البرية، البحرية، الجوية) – مع مكافأة شهرية ومزايا تنافسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسارات المتاحة:

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض:

المسار المدني:

دبلوم هندسة صيانة الطائرات – هياكل ومحركات.

المسار العسكري:

دبلوم هندسة صيانة الطائرات – ميكانيكا.

دبلوم هندسة صيانة الطائرات – إلكترونيات.

دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.

دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.

دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار – إتصالات.

الكلية التقنية العالمية بالجعيمة(اتقان):

تقنية التفتيش:

مراقب مدني

مراقب كهربائي

مراقب ميكانيكي

مراقب اختبارات غير الاتلافية

مراقب اللحام

الشروط المطلوبه قبل الالتحاق بالكلية:

أن يكون المتقدم سعودي أو من ام سعودية.

أن يكون المتقدم خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية.

اكمال المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.

اكمال المتقدم الاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

طريقة التقديم:

أوضحت الكلية أن التقديم سيبدأ يوم الأحد 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م، حتى اكتمال العدد.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).