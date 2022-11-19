8 إرشادات مهمة للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات

تواصل – فريق التحرير:

وجهت إدارة تعليم عسير نصائح وإرشادات مهمة للطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات.

ونشرت إدارة تعليم عسير، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك أوحت من خلاله إرشادات للطلبة أثناء الاختبارات على النحو التالي:

– استعن بالله وتوكل على الله

– تأكد من زمن ومكان الاختبار

– احرص على الحضور قبل الاختبار بوقت كاف

– حافظ على انضباطك

– اقرأ كل سؤال بعناية بالغة

– أجب على جميع الأسئلة السهلة أولاً

– لا تتوقف عند الأسئلة الصعبة

– راجع إجاباتك بعد الانتهاء

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هذا ويؤدي نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، بتعليم منطقة الرياض، الاختبارات التحريرية المتعلقة بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٤هـ، في جميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، وذلك على مدى أسبوع كامل تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس ٣٠/ ٤/ ١٤٤٤ هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة، علي الغامدي، أن الاختبارات ستنطلق تمام الساعة ٧ صباحاً في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مبينا أن الإدارة أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاختبارات وفق الخطط المعدة، داعياً جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ خلال تنفيذ أعمالها.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبد الله الغنام أنه سيتم توجيه نحو ٢٠٠٠ مشرف ومشرفة بجانب القيادات في إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات وذلك بعد الانتهاء من متابعة سير اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني التي انتهت الأسبوع الماضي.

وأشارت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، فتح بنت عبدالله العرفج، إلى إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية المقدمة من إدارة التوجيه الطلابي لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية على الأرقام ( ٠٥٥٣٠٦٠١٩٦ – ٠٥٠٧٠٩٧٠٤٠ ) للبنين والأرقام ( ٠١١٤٠٩٣٢٩٨ – ٠٥٤٤٦٨٥١٥٤ ) للبنات انطلاقاً من حرصها على توفير الدعم والتهيئة النفسية والمعنوية للطلاب والطالبات.

وفي سياق متصل أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول أيمن الركبان على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها ، ومنها انتهاء جميع المدراس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.

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