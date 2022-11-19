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«الخضيري» يحذر من وصفة لتنظيف القولون: خدعة كاذبة وتخيلات نفسية
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«الخضيري» يحذر من وصفة لتنظيف القولون: خدعة كاذبة وتخيلات نفسية

«الخضيري» يحذر من وصفة لتنظيف القولون: خدعة كاذبة وتخيلات نفسية

«الخضيري» يحذر من وصفة لتنظيف القولون: خدعة كاذبة وتخيلات نفسية
٠١:٢٨:٥٥ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكد الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن حقنة القهوة الشرجية، خدعة كاذبة وتخيلات نفسية وليس لها أي فائدة.

وكتب “الخضيري” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” حقنة القهوة الشرجية اخترعها مجهولة تريد الشهرة وهي خدعة كاذبة وتخيلات نفسية فقط وليس لها اي فائدة”.

وتابع : “بل هي للضرر أقرب، فالقولون ينظّف نفسه تلقائيًا بالصوم عن الاكل وشرب الماء بكثرة، أو ترك الاطعمة المصنعة والدسمة لمدة ٢٤ ساعة وتناول الخضار والورقيات والفاكهة خلالها مع شرب الماء) ويكفي”.

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الكلمات الدلالية:
حقنة القهوة الشرجية صحة وتغذية عالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري

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