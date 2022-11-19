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عاجل.. حريق ضخم في ساحة لتخزين البنزين في دولة عربية
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عاجل.. حريق ضخم في ساحة لتخزين البنزين في دولة عربية

عاجل.. حريق ضخم في ساحة لتخزين البنزين في دولة عربية

عاجل.. حريق ضخم في ساحة لتخزين البنزين في دولة عربية
١٢:٣٤:١٣ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أردنية، باندلاع حريق ضخم في ساحة منزل مخصصة لتخزين البنزين “المهرب” في محافظة العقبة، جنوب الأردن.

وحسب إعلام محلي، فإن كوادر الدفاع المدني، يباشر الحريق في محاولات لإخماده، في الوقت الذي تحدثت مصادر في الدفاع المدني، بعدم ورود معلومات – حتى اللحظة- ، عن وقوع إصابات بشرية.

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وقال شهود عيان، إن كوادر الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق في وقت قياسي، وتحاول السيطرة عليه دون امتداده إلى مناطق مجاورة.

الكلمات الدلالية:
الأردن العقبة حريق ضخم ساحة تخزين بنزين

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