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مدير في «تويتر»: الرؤية ضبابية والعاصفة قادمة!
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مدير في «تويتر»: الرؤية ضبابية والعاصفة قادمة!

مدير في «تويتر»: الرؤية ضبابية والعاصفة قادمة!

مدير في «تويتر»: الرؤية ضبابية والعاصفة قادمة!
١٢:٤٢:٠٢ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد تسريح آلاف الموظفين من موقع شركة “تويتر”، بعدما أصبحت المنصة ملكًا لـ إيلون ماسك، عقب رفضهم الشروط الجديدة التي وضعها بالعمل بلا شروط.

قال أخد المديرين في الشركة ويدعى ” بيتر كلوز”، وهو مهندس كمبيوتر، إن الرؤية ضبابية والعاصفة قادمة.

وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “رحل أصدقائي. الرؤية ضبابية. عاصفة قادمة وليس هناك حافز مادي. ماذا تفعل؟ هل ستضحي بوقتك مع أطفالك خلال الإجازات من أجل وعود غامضة وليصبح ثري أكثر ثراءً؟”.

وكغيره من العاملين في تويتر، تحدث كلوز بالتفصيل عن مخاوفه موضحاً أنه لم يكن “يكره إيلون ماسك” وكان يريد “لتويتر أن ينجح”.

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لكنه أوضح أنه لم يبق سوى “ثلاثة مهندسين من أصل 75” كانوا في فريقه. وأضاف: “لو بقيت، لاضطررت للعمل بشكل دائم بلا توقف مع دعم قليل جداً لمدة غير محددة على أنظمة كمبيوتر معقدة لا أملك خبرة فيها”.

 

وتابع: “لم يتم إشراكنا بأي رؤية ولا وجود لخطة خمسية مثل ما هو الحال في تيسلا.. إنه محض اختبار للولاء”.

 

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ايلون ماسك تسريح موظفين تويتر عاصفة

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