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بينهم 4 أطفال.. انفجار أقصى شرق روسيا يودي بحياة 9 أشخاص
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بينهم 4 أطفال.. انفجار أقصى شرق روسيا يودي بحياة 9 أشخاص

بينهم 4 أطفال.. انفجار أقصى شرق روسيا يودي بحياة 9 أشخاص

بينهم 4 أطفال.. انفجار أقصى شرق روسيا يودي بحياة 9 أشخاص
١٢:٢٥:٤٧ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

لقي تسعة أشخاص حتفهم في انفجار غاز في مبنى سكني في قرية في جزيرة سخالين أقصى شرق روسيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم السبت.

وقع الحادث في قرية تيموفسكوي حوالي الخامسة صباحا بتوقيت موسكو عندما تسببت خزانات الغاز المنزلية المخزنة بشكل غير صحيح في انفجار، حسبما قال مسؤولون.

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أطفال بين الضحايا 

وقال الحاكم المحلي فاليري ليمارينكو لقناة “روسيا 24” التلفزيونية الروسية: “قُتل تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال”.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان أن الانفجار، وفقاً للمعلومات الأولية، ناجم عن الغاز، مضيفةً أن عدة طوابق من المبنى انهارت.

وأُرسل حوالي 60 من رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث لإزالة الأنقاض، وفقًا لوزارة حالات الطوارئ.

وتبحث فرق الإنقاذ عن المزيد من الضحايا تحت الأنقاض، بحسب ليمارينكو الذي قال إن نحو 33 شخصًا من المعروف أنهم عاشوا في المبنى ما زالوا مجهولي المصير.

 

 

الكلمات الدلالية:
انفجار غاز جزيرة سخالين روسيا مبنى سكني

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