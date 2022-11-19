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تنطلق غدًا في 9 مناطق.. «السجون» تستكمل المرحلة الثانية لخدمة الزيارة عن بُعد
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تنطلق غدًا في 9 مناطق.. «السجون» تستكمل المرحلة الثانية لخدمة الزيارة عن بُعد

تنطلق غدًا في 9 مناطق.. «السجون» تستكمل المرحلة الثانية لخدمة الزيارة عن بُعد

تنطلق غدًا في 9 مناطق.. «السجون» تستكمل المرحلة الثانية لخدمة الزيارة عن بُعد
١١:٤٥:٠٧ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

استكملت المديرية العامة للسجون تجهيزاتها التقنية لإطلاق المرحلة الثانية من خدمة الزيارة المرئية (عن بُعد) للنزلاء، لتمكين ذويهم من التواصل معهم عبر اتصال مرئي من خلال مواقع مهيأة تقنيًا لطرفي الاتصال داخل مقار السجون.

وستبدأ الاستفادة من المرحلة الثانية غدًا الأحد، في 9 مناطق، هي (عسير، والجوف، والباحة، ونجران، والقصيم، والمدينة المنورة، و الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل).

وأوضحت المديرية العامة للسجون أن الخدمة في مرحلتها الأولى شملت مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان)، وحققت إقبالاً من أقارب النزلاء، وسهلت التواصل مع ذويهم دون الحاجة إلى زيارة الإصلاحيات.

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وأكدت المديرية أن الزيارة المرئية (عن بُعد) متاحة لذوي النزلاء من الدرجة الأولى، وذلك بالدخول إلى منصة أبشر أفراد وحجز موعد للزيارة، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أسبوعيًا، من الساعة الـ(9) صباحًا إلى الساعة الـ(11:30) صباحًا.

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