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«تاس»: أوكرانيا استهدفت محطة زابوريجيا النووية بـ 12 ضربة صاروخية
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«تاس»: أوكرانيا استهدفت محطة زابوريجيا النووية بـ 12 ضربة صاروخية

«تاس»: أوكرانيا استهدفت محطة زابوريجيا النووية بـ 12 ضربة صاروخية

«تاس»: أوكرانيا استهدفت محطة زابوريجيا النووية بـ 12 ضربة صاروخية
١١:٤٣:٥٠ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قالت وكالة “تاس” الروسية، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية بـ12 ضربة صاروخية.

وثمة قلق خاص حيال محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا. وتحتلها القوات الروسية منذ بداية آذار/مارس وتقع في إحدى المناطق التي ضمتها روسيا، وتحديدا في مكان غير بعيد من خط التماس الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كييف وتلك التي يحتلها الروس.

وتتعرض المحطة لقصف منتظم يتبادل الطرفان المسؤولية عنه.

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مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ويتواجد مفتشون للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة منذ بداية سبتمبر. ويجري المدير العام للوكالة الأممية رافاييل غروسي منذ أسابيع مفاوضات لإنشاء منطقة آمنة حول الموقع.

وتبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قرارًا جديدًا يدعو روسيا إلى الانسحاب من المحطة النووية ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا، بحسب مصادر دبلوماسية.

وسبق أن تبنت الوكالة قرارين في الملف نفسه، الأول في مارس والثاني في أيلول/سبتمبر، مع تزايد المخاوف من حادث نووي يتسبب به القصف الروسي في أوكرانيا.

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توقف عمل المحطة بشكل كامل

وفي وقت سابق من هذ الشهر، أعلنت وكالة الطاقة الأوكرانية، عن توقف عمل المحطة بشكل كامل إثر إصابتها بأضرار بسبب ما وصفته بـ”القصف الروسي”.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات الموالية لموسكو في زابوريجيا في وقت سابق أن القوات الروسية إحبطت محاولة إنزال للجيش الأوكراني لاستعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.

الكلمات الدلالية:
القوات الأوكرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا محطة زابوريجيا النووية

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