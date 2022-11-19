«تعليم الشمالية» يطلق خدمة الهاتف الاستشاري للطلبة وأولياء أمورهم.. هذه أهدفها

تواصل – واس:

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي “البنين ،البنات” خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري.

وأوضح مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان أن الإدارة تفّعل دور الهاتف الإرشادي الاستشاري على وقت الدوام الرسمي يوميا خلال فترة الاختبارات على الهاتف رقم: 0146622205 ، بإدارة التوجيه الطلابي للبنين ، والرقم 0146650012 بإدارة التوجيه الطلابي للبنات ، وذلك لتقديم الاستشارات التربوية و التعليمية للطلاب والطالبات و المعلمين والمعلمات و أولياء الأمور.

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وأضاف العثمان “يمكن الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وتساؤلات الطلبة وأولياء أمورهم والرد عليهم وماقد يواجههم من صعوبات أثناء الاختبارات ، بغرض تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.

وأكد العثمان أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الإدارة ، بمشاركة من مشرفي الوحدة الإرشادية ومشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد ، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة .

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