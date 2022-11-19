السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إيران.. متظاهرون يضرمون النار في منزل «الخميني» (فيديو)
لغة الأرقام عن أهمية وقت العمل.. تريليون دولار خسارة بسبب إهدار 28 مليار ساعة سنويًا
ملعقتان من العسل تحميك من «القاتل الصامت»
اتقاق روسي- إيراني لتصنيع طائرات مسيرة ذاتية التفجير
أمطار غزيرة وسيول جنوب «العقيق» (فيديو)
نقص الحديد.. أهم الأعراض وطرق العلاج

الرئيسية

 /

دولي

 /

إيران.. متظاهرون يضرمون النار في منزل «الخميني» (فيديو)

إيران.. متظاهرون يضرمون النار في منزل «الخميني» (فيديو)

إيران.. متظاهرون يضرمون النار في منزل «الخميني» (فيديو)
١١:٣٨:٢٧ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اشتعال النيران في منزل عائلة الخميني، حيث أكد نشطاء، أن المحتجين أضرموا النار فيه.

وأظهرت الفيديوهات المنتشرة، اشتعال النيران بالمنزل، وأيضاً ابتهاج عشرات الأشخاص عندما اندلعت النار في المبنى.

فيما قال نشطاء، إن الحادث وقع، مساء الخميس في بلدة خمين؛ مسقط رأس الخميني، جنوب العاصمة طهران، وجرى تحويل المنزل لاحقاً إلى متحف؛ لاستذكاره.

وقالت وكالة رويترز، إنها تحققت من موقع مقطعين مصوَّرين عبر ملاحظة أقواس مميزة ومبانٍ تتطابق مع الصور الأرشيفية لمنزل عائلة الخميني، إلا أن وكالة “تسنيم” شبه الرسمية نفت احتراق منزل الخميني، قائلة إن عدداً قليلاً من الناس تجمعوا خارجه، واصفة التقارير عن حرقه بـ”الكاذبة”.

اقرأ أيضًا:

تحطيم للصور والمجسمات.. الغضب الإيراني يواصل حرق لافتات قاسم سليماني

 

الكلمات الدلالية:
إيران اشعال النار في منزل الخميني الثورة الايرانية الخميني

مواد ذات صلة

المزيد
نيويورك تايمز: إيران انتهكت الاتفاق النووي

نيويورك تايمز: إيران انتهكت الاتفاق النووي

٠٥:١٥ م، الأثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠١٥
مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: روسيا هي الطرف المعتدي في الأزمة الأوكرانية

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: روسيا هي الطرف المعتدي في الأزمة الأوكرانية

٠٨:١٨ م، الأربعاء، ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
الإفراج عن 2000 محتجز سوري مقابل 48 إيرانياً

الإفراج عن 2000 محتجز سوري مقابل 48 إيرانياً

٠٨:٢١ ص، الخميس، ١٠ يناير ٢٠١٣
فيديو الرمال البيضاء.. دولة عربية تُعلن القبض على أخطر عصابة نصب عبر الإنترنت

فيديو الرمال البيضاء.. دولة عربية تُعلن القبض على أخطر عصابة نصب عبر الإنترنت

١٠:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *