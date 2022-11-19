إيران.. متظاهرون يضرمون النار في منزل «الخميني» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اشتعال النيران في منزل عائلة الخميني، حيث أكد نشطاء، أن المحتجين أضرموا النار فيه.

وأظهرت الفيديوهات المنتشرة، اشتعال النيران بالمنزل، وأيضاً ابتهاج عشرات الأشخاص عندما اندلعت النار في المبنى.

فيما قال نشطاء، إن الحادث وقع، مساء الخميس في بلدة خمين؛ مسقط رأس الخميني، جنوب العاصمة طهران، وجرى تحويل المنزل لاحقاً إلى متحف؛ لاستذكاره.

وقالت وكالة رويترز، إنها تحققت من موقع مقطعين مصوَّرين عبر ملاحظة أقواس مميزة ومبانٍ تتطابق مع الصور الأرشيفية لمنزل عائلة الخميني، إلا أن وكالة “تسنيم” شبه الرسمية نفت احتراق منزل الخميني، قائلة إن عدداً قليلاً من الناس تجمعوا خارجه، واصفة التقارير عن حرقه بـ”الكاذبة”.

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