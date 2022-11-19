ملعقتان من العسل تحميك من «القاتل الصامت»

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توصلت دراسة إلى أن إضافة ملعقتين كبيرتين من العسل إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالقاتل الصامت.

ووجد الباحثون في جامعة تورنتو بكندا، أن السائل الذهبي يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

ويقولون إن العسل يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول السيئ وعلامات مرض الكبد الدهني.

ووجدوا أيضًا أن المواد الغذائية المشهورة تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، جنبًا إلى جنب مع بعض علامات الالتهاب.

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الكوليسترول والسكري

ويعرف ارتفاع الكوليسترول بــ “القاتل الصامت”، لأنه في كثير من الحالات، لا تظهر الأعراض على الأشخاص الذين يعانون منه عادةً، والطريقة الوحيدة لمعرفة الإصابة به هي قياس نسبة الكوليسترول، وإذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى مشاكل مثل مرض القلب التاجي.

ومن المعروف أيضًا أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤثر على مرضى السكري، حيث لا يستطيعون التحكم في ذلك بسبب الطريقة التي ينتج بها الجسم الأنسولين.

ويُعرف مرض السكري أيضًا بـ “القاتل الصامت” حيث غالبًا ما يعاني المرضى به من أعراض يمكن أن تنسب إلى شيء آخر؛ مثل الشعور بالتعب أو العطش بشكل غير عادي.

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نتائج مفاجئة

وقال مساعد باحث في علوم التغذية بجامعة تورنتو، توسيف خان، إن النتائج كانت “مفاجئة”، لأن العسل يحتوي على 80 في المائة من السكر.

وأضاف: “لكن العسل أيضًا عبارة عن تركيبة معقدة من السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى التي من المحتمل جدًا أن يكون لها فوائد صحية”.

ووفقًا للباحثين، فإن أولئك الذين شاركوا في التجربة كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، حيث تمثل السكريات المضافة 10 في المائة فقط أو أقل من السعرات الحرارية اليومية التي يتناولونها.

ومع ذلك، قال الباحثون في مجلة “نيوتريشن ريفيو”، إنه لا يجب أن تبدأ في إضافة العسل إلى النظام الغذائي إذا كنت تتجنب السكر بالفعل. ونصحوا بأنه إذا كنت تستخدم السكر، مثل سكر المائدة أو الشراب أو المحليات الأخرى، فعليك التفكير في استبدالها بالعسل.

وكانت هناك 18 تجربة مضبوطة، بإجمالي 1000 مشارك، وبلغ متوسط جرعة العسل اليومية في كل واحدة 40 جرامًا – حوالي ملعقتين كبيرتين. واستمرت معظم التجارب لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا، وكان العسل الخام هو الأكثر فائدة.

وأظهرت دراسات سابقة فوائد العسل. إذ وجد الباحثون في إيطاليا في عام 2018 أن العسل مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحييد أنواع الأكسجين التفاعلية في الجسم.