لغة الأرقام عن أهمية وقت العمل.. تريليون دولار خسارة بسبب إهدار 28 مليار ساعة سنويًا

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توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا إلى أنه يتم إهدار 28 مليار ساعة عمل سنويًا، مما يكبد الاقتصاد الأمريكي وحده خسارة تصل إلى تريليون دولار تقريبًا.

3 دقائق تكلفنا 28 مليار ساعة

واكتشف الباحثون من خلال دراسة، أن الموظف يتعرض للمقاطعة والتشتت بمعدل كل ثلاث دقائق وخمس ثوانِ، مشيرين إلى أن الموظف حين يتعرض للتشتت فإنه يحتاج إلى نحو 23 دقيقة و15 ثانية، ليعود وينخرط مرة أخرى في المهمة التي كان يقوم بها قبل مقاطعته.

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1- المساءلة وتحمل المسؤولية



كلما كان الشخص أكثر تنظيمًا، وخصص وقتًا محددًا للعمل، زادت إنتاجيته، وتوفر لديه وقت ليقضيه مع أسرته وأصدقائه، أو ليمارس أنشطة يحبها، الأمر الذي يؤثر إيجابًيا على الصحة النفسية للأشخاص، ويزيد إنتاجيتهم.

2- تحديد ومراجعة جدول المواعيد

يراجعوا جدول مواعيدهم، ليحددوا الأشياء التي يقضون فيها معظم وقتهم خلال اليوم، ويمثل ذلك اول خطوة في طريق تخصيص المزيد من الوقت لزيادة الإنتاجية.

3- التركيز على مهمة واحدة تلو الأخرى

كلما ركّز الشخص على مهمة واحدة، زادت إنتاجيته، إلا أن ذلك يصعب تحقيقه في كثير من الأحيان؛ بسبب وجود الكثير من المشتتات بما في ذلك الإشعارات الخاصة بالرسائل والبريد الإلكتروني، والضوضاء المحيطة، ودرجة الحرارة التي قد تؤثر على الحالة المزاجية للأشخاص.