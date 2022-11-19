اتقاق روسي- إيراني لتصنيع طائرات مسيرة ذاتية التفجير

تواصل – وكالات:

كشف النقاب عن اتفاق بمقتضاه تساعد إيران روسيا في تصنيع طائرات بدون طيار ذاتية التفجير لحربها المستمرة مع أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تبدأ موسكو في إنتاج الطائرة على أراضيها في غضون أشهر، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

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بنود الاتفاق

ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر استخبارات أمريكية وأوروبية، تعمل إيران على إرسال تصميمات وأجزاء رئيسية ستسمح لروسيا بتصنيع الطائرات بدون طيار، والتي تم بالفعل استخدام مئات منها منذ أسابيع لضرب مدن في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن البلدين وقعا الاتفاق خلال اجتماع في إيران في وقت سابق من هذا الشهر.

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زيادة استخدام الطائرات بدون طيار

ويعزز الاتفاق التحالف بين البلدين الذي ساعد بالفعل الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أدى استخدام الطائرات بدون طيار في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة قوة النيران الروسية ضد أهداف مدنية في الغالب.

ونشرت روسيا أكثر من 400 طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع في أوكرانيا منذ أغسطس، حيث استخدمتها في ضربات ضد البنية التحتية المدنية، وفقًا لتقارير استخباراتية.