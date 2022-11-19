نقص الحديد.. أهم الأعراض وطرق العلاج

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يعاني مرضى نقص عنصر الحديد في الجسم، من أعراض واضحة، لكنها قد تكون علامات لأكثر من مرض، وأكثر ما يحدث بين النساء وخاصة الحوامل.

وهناك نوع من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وذلك عندما يكون لدى الشخص عدد قليل جدا من خلايا الدم الحمراء.

وأورد موقع “هيلث” المتخصص، 8 أعراض، تعد إشارات يجب الانتباه إليها، بخصوص نقص الحديد، وهي:

برودة اليدين والقدمين

قد يواجه الجسم صعوبة في تنظيم درجة الحرارة إذا لم يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

اضطراب نبضات القلب

يمكن أن يعاني القلب المرهق من عدم انتظام نبضات القلب وربما مضاعفات أخطر.

متلازمة اهتزاز الساق

إذا كانت لديك رغبة قوية في تحريك ساقيك، فقد تكون مصابًا بمتلازمة اهتزاز الساق. نقص الحديد هو أحد أسباب هذه الحالة.

القلق أو الاكتئاب

يمكن أن يتسبب نقص الحديد في حدوث تغييرات في الدماغ، مما يزيد من مخاطر الأعراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

الشعور بالإجهاد

أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، حيث يظهر في حوالي 44 % من الحالات. ويتسبب نقص الحديد في وصول كمية أقل من الأكسجين إلى أنسجتك.

ضيق التنفس الدائم والصداع

تعد أعراضا واضحة لنقص الحديد في للجسم، بسبب خلل الأولوية لإيصال الأكسجين إلى دماغك قبل الأنسجة الأخرى.

شحوب لون البشرة

قد تبدو شاحبًا إذا كان جسمك يحتوي على عدد أقل من خلايا الدم الحمراء، وهو ما يحدث في فقر الدم. وقد يظهر تغير اللون داخل شفتيك

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4 نصائح لزيادة مستوى الحديد

وقدم متخصصون 4 نصائح لزيادة مستويات الحديد في الجسم، إلى جانب التركيز على علاج نقص الحديد بالغذاء المتناول في نظامك الغذائي، من المهم اتباع النصائح الآتية أيضًا:



• تجنب تناول الشاي أو القهوة مع وجبات الطعام الغنية بالحديد.

• استبدل الأطعمة الغنية بالكالسيوم بالغنية في الحديد، فهي تقلل من كفاءة امتصاصه.

• التركيز على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، الذي يساعد في تعزيز عملية امتصاص الحديد في الجسم.



• طبخ الطعام لفترات أقصر حتى لا يقل مستواه من الحديد.

