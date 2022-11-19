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أمطار غزيرة وسيول جنوب «العقيق» (فيديو)
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أمطار غزيرة وسيول جنوب «العقيق» (فيديو)

أمطار غزيرة وسيول جنوب «العقيق» (فيديو)

أمطار غزيرة وسيول جنوب «العقيق» (فيديو)
١٠:٢٦:٥٨ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول جنوب محافظة العقيق بمنطقة الباحة.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة وسيول جنوب العقيق، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

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في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الباحة العقيق محافظة العقيق

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