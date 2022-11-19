«الأحوال المدنية» توضح كيفية الاحتفاظ بالوثائق القديمة

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للمواطن الاحتفاظ بوثائقه القديمة عند التعويض عنها.

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شرطان للاحتفاظ بالهوية القديمة

وأوضحت أنه يمكن الاحتفاظ بالهوية القديمة، بشرطين:

1- التعويض عنها ببطاقة الهوية الجديدة سارية المفعول.

2- تخريم بطاقة الهوية القديمة لضمان عدم استخدامها مجددًا.

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الأحوال المدنية تكشف عن 7 ضوابط لتعديل المهنة في الوثائق الخاصة بها

ضوابط تعديل المهنة

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن ضوابط تعديل المهنة في الوثائق الخاصة بها.

وكشفت الأحوال المدنية عن خطوات تعديل المهن وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.

ويكون وفقًا للآتي:

1-يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

2-يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

3-يدون في حقل المهنة (متقاعد) من انتهت خدماته بالتقاعد

4-يدون في حقل المهنة (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

5-يكون التعديل من (طالب -طالبة) إلى (متسبب ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.

6-يدون في حقل المهنة (تاجر – تاجرة) من كان يحمل سجلًا تجاريًا ساري المفعول.

7-يدون في حقل المهنة (رجل أعمال – سيدة أعمال) من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.