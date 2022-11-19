الأمين العام لاتحاد الغرف: أخشى من التوطين على هذه المنشآت

تواصل – فريق التحرير:

قال الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، حسين العبدالقادر، إن القطاع الخاص يتجاوب مع قرارات توطين الوظائف، رافضًا اتهامه بمعارضة تلك الخطوة التي تقوم على تنفيذها الجهات الرسمية بالمملكة منذ سنوات.

وأضاف ردًا على سؤال في مقابلة مع فضائية “الإخبارية”: “القطاع الخاص ساهم كبير في التوطين، ويتجاوب كثيرًا مع القرارات التي تصدرها الجهات الرسمية، وهناك جهات كبيرة تجاوزت النسبة المحددة”.

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الاتهام ضد القطاع الخاص

وفسّر الاتهام ضد القطاع الخاص بأنه مرتبط بالنظرة السلبية إزاه، وقدرته على تحقيق التوطين، مشددًا على أن “القطاع الخاص يعمل قلبًا وقالبًا مع حكومتنا الرشيدة في جهودها لتوطين الوظائف ونعمل بتناغم وانسجام مع كافة الأجهزة لتحقيق هذا الهدف”.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، أن “العمل حق أصيل لأبناء وبنات هذا البلد، مع مراعاة خصوصية بعض القطاعات، التي لا يتوفر العدد الكافي من السعوديين لشغل الوظائف فيها”.

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المنشأت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة

وأعرب عن مخاوفه في الوقت ذاته من تضرر المنشأت الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة، لأن “خروجها من السوق خسارة لاقتصاد الوطن، وكذلك للسعوديين الذين يعملون فيها”.

وتهدف المملكة من خلال خطة “التوطين التي يتم تنفيذها منذ سنوات إلى إحلال المواطنين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص، بغرض الحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي.