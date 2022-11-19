وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت (شركة الخطوط السعودية للتموين) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

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