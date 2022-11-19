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وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٤٨:٢٤ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (شركة الخطوط السعودية للتموين) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

1- كاشير cashier

  • درجة الدبلوم في تخصص ذا صلة
  • خبرة (3) سنوات

المؤهلات و المتطلبات:

  • تأكد من أن المناطق المعنية مجهزة جيدًا لخدمات الوجبات والعداد. ترتيب وعرض الأطعمة والمشروبات حسب الحاجة.
  • تأكد من معرفة جيدة بعناصر القائمة.
  • مسؤول عن معاملة ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية الدقيقة دون انحراف.
  • ضمان معدل دوران المبيعات النقدية المناسب لكل فترة وردية.
  • اقتراح استراتيجية قادرة على تحقيق المبيعات المستهدفة لليوم.
  • تقديم خدمة جيدة مع معاملات تجارية لطيفة وممتعة على جميع مستويات العملاء.
  • مراقبة المنتجات غير المتحركة من أجل تجنب تقرير التفريغ.
  • الاستفادة من جميع مهارات الأطعمة والمشروبات لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء.
  • التواصل مع مناطق الإنتاج من أجل تحقيق الخدمة في الوقت المحدد.
  • تأكد من أن البيئة والمعدات المطلوبة مطابقة للمواصفات القياسية.
  • التحضير والمشاركة في جميع وظائف الموظفين.
  • يساعد في خدمة الطعام والشراب في المناطق المعنية.
  • أداء مهام أخرى يكلفه.

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2- منسق Coordinator

  • درجة البكالريوس في تخصص ذا صلة
  • خبرة (3) سنوات

المؤهلات والمتطلبات:

  • مسؤول عن تقارير المبيعات اليومية ، وتقديم المشورة بشأن الاتجاهات ذات الصلة بتشغيل / وظيفة B & I-Zu Outlet.
  • مسؤول عن أصالة نقل المنتج. تحقق وتقديم المشورة عند الضرورة.
  • مسؤول عن تحليل تحصيل النقد / الائتمان وإيداع هذا المبلغ في HF-C. للإبلاغ عن أي تناقضات. مسؤول عن جميع المعاملات المالية.
  • لتحليل استهلاك المنتج والاستخدام المتاح من قبل القسم.
  • مسؤول عن التحصيل النقدي اليومي وضمان المخرجات وفقًا لاحتياجات الإدارة. للإبلاغ عن الملاحظات على الأمن النقدي.
  • إدخال البيانات وإدخالها وتسوية معاملات مبيعات القسم للحاسوب المركزي.
  • مسؤول عن إصدار / طلب فواتير الطرف.
  • لتحمل مسؤولية جرد منافذ البيع.
  • التأكد من صحة النتائج المالية الفردية للكافتيريا.
  • التحكم في بطاقة الوقت والعمل الإضافي والانتهاء في الوقت المحدد.
  • التنسيق مع الإدارات المعنية لإعداد الوصفة وتقدير تكاليف القائمة ومسائل الرقابة الأخرى

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم:(اضغط هنا)

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