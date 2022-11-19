وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت (شركة الخطوط السعودية للتموين) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:
1- كاشير cashier
- درجة الدبلوم في تخصص ذا صلة
- خبرة (3) سنوات
المؤهلات و المتطلبات:
- تأكد من أن المناطق المعنية مجهزة جيدًا لخدمات الوجبات والعداد. ترتيب وعرض الأطعمة والمشروبات حسب الحاجة.
- تأكد من معرفة جيدة بعناصر القائمة.
- مسؤول عن معاملة ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية الدقيقة دون انحراف.
- ضمان معدل دوران المبيعات النقدية المناسب لكل فترة وردية.
- اقتراح استراتيجية قادرة على تحقيق المبيعات المستهدفة لليوم.
- تقديم خدمة جيدة مع معاملات تجارية لطيفة وممتعة على جميع مستويات العملاء.
- مراقبة المنتجات غير المتحركة من أجل تجنب تقرير التفريغ.
- الاستفادة من جميع مهارات الأطعمة والمشروبات لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء.
- التواصل مع مناطق الإنتاج من أجل تحقيق الخدمة في الوقت المحدد.
- تأكد من أن البيئة والمعدات المطلوبة مطابقة للمواصفات القياسية.
- التحضير والمشاركة في جميع وظائف الموظفين.
- يساعد في خدمة الطعام والشراب في المناطق المعنية.
- أداء مهام أخرى يكلفه.
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2- منسق Coordinator
- درجة البكالريوس في تخصص ذا صلة
- خبرة (3) سنوات
المؤهلات والمتطلبات:
- مسؤول عن تقارير المبيعات اليومية ، وتقديم المشورة بشأن الاتجاهات ذات الصلة بتشغيل / وظيفة B & I-Zu Outlet.
- مسؤول عن أصالة نقل المنتج. تحقق وتقديم المشورة عند الضرورة.
- مسؤول عن تحليل تحصيل النقد / الائتمان وإيداع هذا المبلغ في HF-C. للإبلاغ عن أي تناقضات. مسؤول عن جميع المعاملات المالية.
- لتحليل استهلاك المنتج والاستخدام المتاح من قبل القسم.
- مسؤول عن التحصيل النقدي اليومي وضمان المخرجات وفقًا لاحتياجات الإدارة. للإبلاغ عن الملاحظات على الأمن النقدي.
- إدخال البيانات وإدخالها وتسوية معاملات مبيعات القسم للحاسوب المركزي.
- مسؤول عن إصدار / طلب فواتير الطرف.
- لتحمل مسؤولية جرد منافذ البيع.
- التأكد من صحة النتائج المالية الفردية للكافتيريا.
- التحكم في بطاقة الوقت والعمل الإضافي والانتهاء في الوقت المحدد.
- التنسيق مع الإدارات المعنية لإعداد الوصفة وتقدير تكاليف القائمة ومسائل الرقابة الأخرى
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم:(اضغط هنا)
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