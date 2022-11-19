قرار مفاجئ.. تسلا تستدعي 30 ألف سيارة في أمريكا

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قررت شركة تسلا الأمريكية، رائدة صناعة السيارات الكهربائية، استدعاء ما يزيد على 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عيوب فنية.

بيان تسلا

وقالت “رويترز” إن تسلا نشرت بيانا، اليوم السبت، موضحة أن سبب استدعاء هذا العدد من السيارات داخل أمريكا، يرجع إلى عيب بخصوص عدم إضاءة المصابيح الخلفية أحيانا.

30 ألف سيارة أول أمس

واستدعت تسلا ما يقرب من 30 ألف سيارة موديل إكس في أمريكا، الجمعة الماضي، بسبب مشكلة ربما تتسبب في نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل غير صحيح، مما أدى إلى انخفاض أسهمها نحو 3% إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريبا.

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وأقرت تسلا، التي يقع مقرها بمدينة تكساس، إنها ستجري تحديثا عن بعد لمعالجة مشكلة الإضاءة الخلفية، مضيفة أنها لم تتلق تقارير عن وقوع أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الاستدعاء، حسب “Investing”.

وذكرت الشركة أن الاستدعاء جاء بعد شكاوى من عملاء علمت بها في أواخر أكتوبر الماضي، ومعظمها من الأسواق الخارجية، قالوا إن المصابيح الخلفية للسيارة لم تعمل، حسب إخطارها، اليوم السب، للإدارة الوطنية المعنية بالسلامة المرورية على الطرق السريعة.