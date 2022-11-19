باحثون: هذا هو الحل لمنع الأوبئة في المستقبل

تواصل – وكالات:

في أحدث دعوة لإنقاذ البشرية من الأخطار المحدقة بها، دعا باحثون إلى الحفاظ على الموائل الطبيعية واستعادتها من أجل منع الأوبئة في المستقبل.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر” العلمية، أنه بدون مصادر غذاء وفيرة، تتخلى الحيوانات عن موائلها وتخاطر بنشر الأمراض إلى الحيوانات الأليفة والبشر.

وركز علماء جامعة كورنيل، الذين أعدوا البحث، على خفافيش الفاكهة في أستراليا بين عامي 1996 و2020 لفهم مخاطر نقل الحيوانات للأمراض من نوع إلى آخر.

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انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر

وفقًا للباحثين، كان سبب كل جائحة فيروسية منذ التسعينيات ما يسمونه “انتشار” العامل الممرض من الحيوانات إلى البشر مع عاملين دافعين؛ الأول هو فقدان الموائل، الذي يدفع الحيوانات إلى المناطق الزراعية، والثاني هو نقص الغذاء الناجم عن المناخ.

وقالت راينا بلورايت، الأستاذة في قسم الصحة العامة والنظام البيئي بجامعة كورنيل، في بيان: “في الوقت الحالي، يركز العالم على كيفية إيقاف الوباء القادم. لسوء الحظ، نادرًا ما يكون الحفاظ على الطبيعة أو تجديدها جزءًا من المناقشة”.

وخلال السنوات التي كان فيها الطعام وفيرًا خلال أشهر الشتاء، اكتشف الباحثون أن الخفافيش بقيت في غاباتها الأصلية وبعيدًا عن المجتمعات البشرية. وأثناء نقص الغذاء، اقتربت الخفافيش من المناطق الزراعية والبشر حيث يمكن أن تفرز المزيد من الفيروسات.

في المناطق الزراعية، يمكن أن تنتشر مسببات الأمراض عندما يتساقط البول والبراز على الأرض حيث ترعى الخيول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى فيروس هندرا. تمتلك الخيول القدرة على نقل الفيروس إلى البشر، حيث تبلغ نسبة الوفيات بين الخيول 57 في المائة.

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ويمكن للفيروسات القاتلة الأخرى، مثل السارس ونيباه وربما الإيبولا، أن تنتقل أيضًا من الخفافيش إلى البشر، أحيانًا من خلال مضيف وسيط.

ووفقًا للدراسة، تبين أن المعلومات المتعلقة بسلوك الخفافيش، ومكان عيشها، وكيفية تكاثرها، وأين تحصل على طعامها، تتماشى مع السجلات على مر السنين المتعلقة بالمناخ، وفقدان الموائل، والظروف البيئية.

قال بلورايت: “لقد وضعنا هذه البيانات في نماذج الشبكة ووجدنا أنه يمكننا توقع انتشار التجمعات بناءً على المناخ وتوافر الغذاء وموقع الخفافيش. نظهر أنه عندما تنتج الموائل المتبقية الطعام، فإن الانتشار يتوقف، وبالتالي فإن الطريقة المستدامة لوقف هذه الأحداث يمكن أن تتمثل في الحفاظ على الموائل الحيوية واستعادتها”.