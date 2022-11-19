بولندا تمنع «لافروف» من حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. وروسيا ترد

تواصل – وكالات:

منعت بولندا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من حضور مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي تستضيفه مدينة لودز خلال الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان السبت، إن قرار بولندا بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “غير مسبوق واستفزازي”.

ودعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن يكون لها “نظام قائم على القواعد”.

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عقوبات الاتحاد الأوروبي

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في رئاسة المنظمة: “نتوقع أن يختار الاتحاد الروسي أعضاء وفده وفقًا للوائح المعمول بها على أن لا “يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا في 24 فبراير، بمن فيهم الوزير لافروف”.

وردت الخارجية الروسية بقولها “نحن مقتنعون بأن جميع السياسيين العقلاء يشاركون الجانب الروسي وجهة نظره بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة”.

وأضافت: “هذه القرارات المدمرة من جانب البولنديين تدفع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نحو الهاوية”، متّهمة المنظمة بالتحول إلى “أرض” تستخدم “لإجراء تدريبات ضد روسيا”.

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قرار ثان

علاوة على ذلك، منعت بولندا أيضًا وفدًا روسيًا من المشاركة في جلسة الخريف للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر عقدها في وارسو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا كان “تتويجًا لرئاسة بولندا في المنظمة”.

وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت بولندا ودول البلطيق الثلاث في سبتمبر توافقها على الحد موقتًا من دخول المواطنين الروس لأراضيها، حتى لو كانوا يحملون تأشيرات أوروبية.