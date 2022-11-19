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شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد في العيص

شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد في العيص

شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد في العيص
٠٨:١١:٢٧ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار وتساقط البرد على مدينة العيص بمنطقة المدينة المنورة.

وأظهر المقطع، تساقط كثيف لحبات البرد مع هطول زخات من المطر على مدينة العيص، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

في سياق متصل، هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، شملت وادي العرج ومدينة عكاظ والرميدة وبسل، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

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الكلمات الدلالية:
البرد العيص بردية العيص مدينة العيص

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