الأب والأم كانا صائمين.. حادث مروري ينهي حياة أسرة كاملة بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أودى حادث مروري بحياة أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد، بحي المهدية غربي الرياض، هم: محمد السبيعي وزوجته وأبناؤه مشاعل ومنيرة ومنى وعبد الإله وعبد الله، أصغرهم يبلغ من العمر شهرين.

طريق غير ممهد

وقال أحد أقرباء الأسرة، عبر مداخلة تليفزيونية، إن رب الأسرة كان صائما هو وزوجته، وتوجهوا للإفطار خارج المنزل، وخلال سيرهم عبر أحد طرق المهدية، المعروف بكثرة الحوادث، لأنه طريق غير ممهد، ولا يوجد خلاله إشارات مرور، أو مطبات صناعية، وقع الحادث، وانقلبت السيارة.

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رواد تويتر ينعون الأسرة

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأسرة التي توفي أفرادها بكلمات ملؤها الحزن، عبر وسم “حادث المهدية” على “تويتر”، داعين لهم بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن الصلاة عليهم تمت في مسجد الراجحي ودفنهم في مقبرة النسيم، حسب العربية.

وطالب رواد “تويتر” بتوفير أرصفة وكاميرات ودوريات أمنية، بسبب العديد من الحوادث المرورية تقع بسبب السرعة الزائدة، والتوقف المفاجئ دون سابق إنذار، وعدم استخدام إشارة الانعطاف في هذا الشارع وانعدام أرصفة الجزيرة الوسطى في الطريق وعشوائية التنقل بين مساراته.