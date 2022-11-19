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ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلاندية
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ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلاندية

ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلاندية

ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلاندية
٠٧:٢٩:٥٧ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

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وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد سمو ولي العهد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

 

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

الكلمات الدلالية:
الأمير محمد بن سلمان جامعة كاسيتسارت التايلندية شهادة الدكتوراه الفخرية ولي العهد

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