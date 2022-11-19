والد غريقة وادي الغرس يروي التفاصيل

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روى عبد العزيز الرشيدي، والد الطفلة منال، 12 عاما، تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة طفلته، غرقا، بمجرى وادي الغرس بخيبر، إثر تجمع مياه الأمطار في الوادي.

انزلقت قدمها هي وشقيقتها

قال الرشيدي إن ابنته البالغة من العمر ١٢ عاما، ذهبت مع شقيقتها “ليان” للتنزه بالقرب من الوادي، حيث انزلقت قدمها هي وشقيقتها، وغرقت في الوادي الذي يبلغ عمقه أكثر من ٤ أمتار، حسب “العربية”.

وتابع: “بينما أنقذت العناية الإلهية “ليان” بعد أن ركض شقيقها تجاهها بعد نداء استغاثة، واستطاع الإمساك بإحدى قدميها، وتمكن من إنقاذها، بينما “منال” غرقت وانتقلت إلى جوار ربها، ونحن محتسبون الأجر والصبر، وهذا قضاء الله”.

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تحذيرات الدفاع المدني

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، من خطورة السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية، إثر حادثة مشابه في حائل.

وشددت على أهمية مراقبة الأطفال حفاظاً على سلامتهم، وضرورة عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه.