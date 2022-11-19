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وظائف لدى مجلس الضمان الصحي في عدد من التخصصات
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وظائف لدى مجلس الضمان الصحي في عدد من التخصصات

وظائف لدى مجلس الضمان الصحي في عدد من التخصصات

وظائف لدى مجلس الضمان الصحي في عدد من التخصصات
٠٧:٣١:١٤ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف ، عن توفّر وظائف شاغرة  في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسميات الوظيفية

قائد فريق التكامل 
المؤهلات و الخبرة 
  • بكالوريوس في هندسة الحاسوب أو ما يعادلها
  • شهادة DevOps أو Programming languages
  • أو أي شهادة أخرى تعادلها ضرورية
  • مستوى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة: متقدم
  • خبرة 7 سنوات على الأقل
  • خبرة في تكامل البرمجيات التطبيقات، والبرمجة
  • يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
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قائد فريق هندسة البيانات
المؤهلات والخبرة
  • المستوى التعليمي والشهادات العلمية المطلوبة
  • بكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو ما يعادلها مع التركيز على علوم البيانات وإدارة البيانات
  • مستوى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة: متوسط
  • خبرة 6 سنوات على الأقل
  • خبرة في أدوات البيانات الضخمة
  • يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي
  • أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
  • فعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد

طريقة التقديم

– التقديم مُتاح الآن للاطلاع علي التفاصيل و مزيد من التفاصيل .:
رابط التقديم (اضغط هنا).
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فرص مجلس الضمان الصحي وظائف وظائف شاغرة

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