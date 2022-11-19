وظائف لدى مجلس الضمان الصحي في عدد من التخصصات
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أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف ، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية
المسميات الوظيفية
قائد فريق التكامل
المؤهلات و الخبرة
- بكالوريوس في هندسة الحاسوب أو ما يعادلها
- شهادة DevOps أو Programming languages
- أو أي شهادة أخرى تعادلها ضرورية
- مستوى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة: متقدم
- خبرة 7 سنوات على الأقل
- خبرة في تكامل البرمجيات التطبيقات، والبرمجة
- يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
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قائد فريق هندسة البيانات
المؤهلات والخبرة
- المستوى التعليمي والشهادات العلمية المطلوبة
- بكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو ما يعادلها مع التركيز على علوم البيانات وإدارة البيانات
- مستوى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة: متوسط
- خبرة 6 سنوات على الأقل
- خبرة في أدوات البيانات الضخمة
- يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي
- أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
- فعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد
طريقة التقديم
– التقديم مُتاح الآن للاطلاع علي التفاصيل و مزيد من التفاصيل .:
رابط التقديم (اضغط هنا).
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