الاحتلال يصادق على آلاف المستوطنات وتوسيع جدار الفصل العنصري

تواصل – واس:

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تصاعد وتيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ،بالتزامن مع تكثيف المستوطنين لاعتداءاتهم الممنهجه ضد الشعب الفلسطيني.

9 آلاف وحدة استيطانية

وأفاد المكتب الوطني في تقرير صدر، اليوم، أن قوات الاحتلال صادق على مخطط استيطاني في القدس المحتله، لإقامة 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي قلنديا شمال القدس المحتلة، بهدف تغيير طابع وديمغرافية المدينة والمنطقة المحيطة وتكريس الاستيطان والتهويد.

وأشار إلى شروع قوات الاحتلال ببناء جسر فوق أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بطول 200 متر، يربط بين القدس القديمة وحي الثوري، وذلك لتغيير ملامح المدينة الحضارية والتاريخية.

جدار ثان للفصل العنصري

وأوضح التقرير أن الاحتلال سيصادق الأسبوع المقبل على إقامة 100 وحدة استيطانية وإقامة 275 غرفة فندقية عند مدخل حي جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة، لاستيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلية على مئات الدونمات من الأراضي في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة لإقامة خدمة للمستوطنين.

ولفت التقرير النظر إلى أن قوات الاحتلال صادقت على إقامة جدار للفصل العنصري في شمال الضفة الغربية بطول 50 كم يمتد من معبر “سالم” شمالي جنين وحتى طولكرم، فيما يتم بناء جدار الثاني بطول 50 كم أخرى من طولكرم وحتى مستوطنة جنوبي قلقيلية .

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مستوطنون يعتدون على فلسطنيين بالخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بجروح في اعتداءات للمستوطنين في أحياء البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أنه جراء الاعتداءات المتكرره للمستوطنيين على أبناء الشعب الفسطيني، أصيب اليوم فلسطينيين بينهم طفلة في اعتداء للمستوطنين الذين نظموا مسيرات استفزازية وسط مدينة الخليل وقاموا بتحطيم واجهات المحال التجارية ومركبات الفلسطينيين بحماية من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف أن تلك الاعتداءات للمستوطنين امتدت إلى مناطق الزاوية وتل الرميدة واقتحامات مستمرة للمسجد الإبراهيمي حيث أقاموا خيامًا في باحاته وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي أغلقت كافة مداخل الخليل.