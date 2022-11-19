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استشاري: 6 أسباب لارتفاع درجة حرارة القدم
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استشاري: 6 أسباب لارتفاع درجة حرارة القدم

استشاري: 6 أسباب لارتفاع درجة حرارة القدم

استشاري: 6 أسباب لارتفاع درجة حرارة القدم
٠٦:٥٣:٣٠ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أسباب ارتفاع حرارة القدم.

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: إن حرارة القدم قد تحدث نتيجةً لالتهاب الجلد أو تلف الأعصاب، الأسباب متعددة، منها:

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– داء السكري

– خمول الغدة الدرقية

– قصور الكلى المزمن

– الخمر

– نقص فيتامين ب 12

– القدم الرياضي (فطريات القدم)

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وفي وقت سابق، حذر د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات من خطور وصفة شعبية لعلاج السكري.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “احذروها.. مجهولة تبيع منتج تزعم أنه يعالج السكري ومن جهلها تزعم أنه علاج للسكر التراكمي فقط (لا تدري ما هو مرض السكر)”.

وأضاف الخضيري “خلطتها تحوي بذور حنظل (مطحونه) وهي سامة جداً ومن مرارتها أكيد سيهبط السكر (وبشدة) لمدة ساعة فيتوهم المريض أنه علاج، وبعد ساعتين يرتفع وتظهر آثار السموم على الكبد والكلى”.

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ارتفاع حرارة القدم الذيابي السكري حرارة القدم عبدالله الذيابي

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