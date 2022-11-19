السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف لدى مجلس الضمان الصحي في عدد من التخصصات
ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلاندية
الاحتلال يصادق على آلاف المستوطنات وتوسيع جدار الفصل العنصري
التعليم تحدد قائمة بالكتب الدراسية التي سيتم استخدامها للعام الدراسي
تحت إشراف الحرس الثوري.. مليشيا الحوثي تحول اليمن لسوق مخدرات إيراني
بقيادة أمريكية.. نشر 100 سفينة مسيرة بمياه الخليج العام القادم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ولي العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية أعضاء المجلس المركزي الإسلامي

ولي العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية أعضاء المجلس المركزي الإسلامي

ولي العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية أعضاء المجلس المركزي الإسلامي
٠٦:٢٩:١٨ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند.
وأشاد رئيس المجلس المركزي الإسلامي بدور المملكة العربية السعودية في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.
فيما نوه سمو ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.


حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

الكلمات الدلالية:
أعضاء المجلس المركزي الإسلامي العاصمة التايلاندية بانكوك مقر إقامته ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم

١١:٥٤ م، السبت، ١٩ مارس ٢٠٢٢
«صحة القصيم» تُغلق مجمعًا طبيًّا خاصًّا بعد رصد عدة مخالفات

«صحة القصيم» تُغلق مجمعًا طبيًّا خاصًّا بعد رصد عدة مخالفات

١١:٣٩ ص، الأحد، ٢١ فبراير ٢٠١٦
رئيس الوزراء اليمني: ذاهبون إلى «جنيف» لاستعادة الدولة من الانقلابيين

رئيس الوزراء اليمني: ذاهبون إلى «جنيف» لاستعادة الدولة من الانقلابيين

٠٣:٢٦ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥
ليبيا.. تفجير مقر “برلمان طبرق”

ليبيا.. تفجير مقر “برلمان طبرق”

٠٤:٠٢ م، الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *