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المملكة تقدم 52 ألف طن قمح للسودان للإسهام في سد الفجوة الغذائية
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المملكة تقدم 52 ألف طن قمح للسودان للإسهام في سد الفجوة الغذائية

المملكة تقدم 52 ألف طن قمح للسودان للإسهام في سد الفجوة الغذائية

المملكة تقدم 52 ألف طن قمح للسودان للإسهام في سد الفجوة الغذائية
٠٦:٤٥:٠٧ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 52.521 طنًا من مادة القمح لمفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بجمهورية السودان بقيمة 25 مليون دولار أمريكي, وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للإسهام في سد الفجوة الغذائية للشعب السوداني الشقيق .

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جهود إغاثية

وقام فريق المركز بتسليم المساعدات للمفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور نجم الدين موسى عبدالكريم، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رأفت بن أحمد شرف، ووالي ولاية البحر الأحمر المكلف رابح فضل المولى ، وممثلي مفوضية العون الإنساني، وعدد من مسؤولي الولاية، وذلك في مدينة بورتسودان .

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة بدعم الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم .

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