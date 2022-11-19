لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات “Elm”، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

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الوظائف الشاغرة

وتشمل الوظائف المتاحةـ المجالات التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس iOS أول:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات الأكاديمية والمهنية بكالوريوس / ماجستير في (تكنولوجيا المعلومات ، علوم الحاسب ، هندسة البرمجيات ، علوم المعلومات)

سنوات وطبيعة الخبرة: 3+ سنوات من الخبرة في تطوير iOS

مستشار تطوير أعمال مشارك:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات الأكاديمية والمهنية: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / هندسة البرمجيات / نظم المعلومات الإدارية / علوم الحاسب / نظم المعلومات.

سنوات الخبرة وطبيعتها: أن يكون سعودي الجنسية.

خبرة : 6-7 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في المبيعات وتطوير الأعمال أو مجال مشابه يفضل

خبرة في المنتجات / المشاريع / الأنظمة القضائية.

مهارات قوية في التفاوض والعرض التقديمي.

مستشار تقني أول (ما قبل البيع وهندسة الحلول):

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات الأكاديمية والمهنية: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / هندسة البرمجيات / علوم الكمبيوتر / الشبكات / نظم المعلومات إلخ.

سنوات الخبرة وطبيعتها: 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في ما قبل البيع مع خبرة مهندس الحلول.

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طريقة التقديم:

أوضحت إدارة شركة علم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: https://www.linkedin.com/company/elm/jobs/