سياسي فرنسي يوجه رسالة حادة لرئيس أوكرانيا بعد أزمة الصاروخ.. ما القصة؟

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قال السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن الغرب لن يمتثل لطلبات فلاديمير زيلينسكي الجديدة بعد تصريحاته الكاذبة حول “الصواريخ الروسية” في بولندا.

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وتفصيلا أوضح فيليبو أن زيلينسكي دعا للتو دول الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص “مليارات جديدة” من أجل “تحمل الشتاء”! هذا هراء! وبشكل عام، كان ينبغي على زيلينسكي أن يصمت بعد أكاذيبه المجنونة حول الصاروخ الذي سقط في بولندا!”.

وتابع السياسي الفرنسي أن أوروبا لا تستطيع الاستمرار في مساعدة أوكرانيا لأن الفقر يصيبها.

يذكر أنه في مساء يوم 15 نوفمبر الجاري، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وأدى لمقتل شخصين حسب وارسو، التي لم تفصح عن هويتهما، ولم تنشر أي مشاهد لمقتلهما أو جنازتهما، ونفت روسيا حينها مسؤولتها عن الحادث.

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