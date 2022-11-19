«الأرصاد» يكشف عن المدينة التي سجلت أعلى درجة حرارة وأدناها اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن المدينة التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم السبت، مشيرًا إلى أن مدينة مكة المكرمة سجّلت أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية، فيما سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.

وقال مركز الأرصاد عبر “تويتر”، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 34 درجة مئوية، وجدة 33، ونجران والأحساء وشرورة ووادي الدواسر وينبع والقنفذة 32، والمدينة المنورة وبيشة 31 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الكبرى في مدن: الرياض والدمام ونجران 29، والوجه 28، والدوادمي والمجمعة والعلا 27، والطائف 25، وأبها وبريدة 24، وتبوك والقريات 23، والباحة والخرج 21، وحفر الباطن 20، وعرعر وسكاكا ورفحا وطريف 19 مئوية.

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أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف 8 درجات مئوية، والقريات 9، وعرعر 10، وأبها 11، وتبوك وسكاكا 12، ونجران 13، والباحة وحائل ورفحا والطائف 14، والدوادمي والمجمعة وبيشة وحفر الباطن وشروروة 15 مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى في مدن: الرياض والأحساء والعلا 16، وبريدة 17، ووادي الدواسر 18، والمدينة المنورة والدمام 21، والخرج وينبع 22، ومكة المكرمة 24، وجدة 25، وجازان والقنفذة 26 مئوية.