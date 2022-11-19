تفاصيل خدمة تفويض القيادة للزائرين إلكترونيا عبر «أبشر أعمال»

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أوضح الحساب الرسمي لـ”الأمن العام”، عبر “تويتر”، اليوم، تفاصيل خدمة تفويض القيادة للزائرين، التي تتم إلكترونيًا عبر منصة أبشر أعمال.

3 مميزات لخدمة التفويض

وقال “الأمن العام” إن خدمة تفويض القيادة للزائرين، تمكن مكاتب تأجير المركبات من التفويض للزائرين لقيادة المركبات.

وهناك 3 مميزات أساسية للخدمة وهي:

1- توفير الوقت والجهد على زوار المملكة

2- تقديم خدمة إلكترونية لا تتطلب زيارة مقار قطاعات الوزارة

3- تمكين مكاتب الاستئجار من توفير خدمات مؤتمتة لزوار المملكة

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خدمة الإبلاغ عن اللوحة المفقودة أو المسروقة

نشرت منصة “أبشر” الإلكترونية، في وقت سابق، الخطوات التي يجب اتباعها لتنفيذ خدمة الإبلاغ عن اللوحة المفقودة أو المسروقة للمركبة، عبر المنصة.

ووفق المنصة فإن هناك 3 خطوات لتنفيذ الخدمة هي:

1-الدخول على منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب المركبات.

2-اختيار إدارة المركبات، وتحديد نوع المركبة.

3- اختيار خدمة الإبلاغ عن سرقة أو فقدان لوحة مركبة

خدمات جديدة في أبشر

والاثنين، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة «أبشر».

وأكد البسامي أن التدشين تم بالتعاون مع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة في مركز المعلومات الوطني، حيث شملت الخدمات المدشنة:

1 – استبدال اللوحات وإيصالها.

2 – الإبلاغ عن اللوحات المسروقة والمفقودة.

3 – تفويض القيادة للزائرين لاستئجار مركبة.

4 – فسح البنادق الهوائية للقطاع الخاص.

5 – إصدار تصاريح القطع الصخري للقطاع الخاص.