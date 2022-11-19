«حساب المواطن» يحذر: استقطاع جزء من الدعم في حال تجاوز هذه المدة في الخارج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة «حساب المواطن»، أنه سيتم استقطاع جزء من الدعم في حال تجاوز المستفيد أو أحد التابعين له مدة 90 يومًا خارج المملكة.

جاء ذلك ردًا من حساب خدمة مستفيدي برنامج “حساب المواطن” على سؤال لأحد المواطنين، يقول: إذا كان المستفيد مقيم إقامة دائمة ولديه، مايثبت ذلك هل أستطيع الاستفادة من حساب المواطن؟!”.

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تجاوز أكثر من 90 يومًا خارج المملكة

وقال في الرد: “بإمكانك التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

استمرار الدعم حتى نهاية العام الحالي

وقي رد على تساؤل سابق، قال برنامج “حساب المواطن”، إن “الدعم الإضافي مستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، ويقوم البرنامج بدراسة دورية لضوابط الدعم بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها”.

تفاوت مبلغ الدعم

ويتفاوت مبلغ الدعم للأسر المستحقة من أسرة لأسرة أخرى، وفقًا لعدد أفرادها، وكذلك وفقًا لأعمار التابعين وإجمالي الدخل الشهري.

وأوضحت إدارة برنامج “حساب المواطن”، أنه من المعروف أن هناك علاقة عكسية فيما بين الدخل الشهري للأسرة، وكذلك مبلغ الدعم، فكلما زاد الدخل سوف يقل الدعم، وكذلك العكس صحيح.

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قسمة الدخل الشهري على عدد الأفراد التابعين

وتقوم إدارة برنامج “حساب المواطن” بعمل معادلة بسيطة من أجل حساب متوسط دخل الأسرة، عن طريق القيام بقسمة الدخل الشهري على عدد الأفراد التابعين حتى يتمكن من الحصول على مبلغ الدعم الشهري، وفي حالة الوصول إلى الحد المانع فقد يكون هذا سبب في عدم الحصول على الدعم وبالتالي فلا يتم صرف الدعم بشكل شهري للأسرة.

حاسبة الدعم التقديرية

وأتاحت إدارة برنامج “حساب المواطن”، حاسبة الدعم التقديرية التي تخص برنامج حساب المواطن، عن طريق القيام باتباع الخطوات التالية وهي:

1 – يتم الدخول على موقع حساب المواطن.

2 – ومن ثم يتم الدخول علي حاسبة الدعم التقديرية.

3 – ومن ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة من عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري وغيرها من البيانات المطلوبة.

4 – ومن ثم يتم الضغط علي كلمة احسب.

5 – وفي تلك الحالة سوف يتم إظهار قيمة الدعم المستحقة لرب الأسرة المستحق الحصول على الدعم الشهري.

أهداف برنامج حساب المواطن

يذكر أن برنامج حساب المواطن موجه للأشخاص الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل ظروف المعيشة، حيث يتم إضافة مبلغ إضافي على حساب المواطن بعد توافر الشروط المحددة، ويصل مبلغ حساب المواطن إلى نحو 720 ريال للفرد المستقل.

ويستهدف البرنامج تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية و المشروبات).

رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.

تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.