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رئيس كوريا الجنوبية يمنع مراسلي «MBC» الكورية من ركوب الطائرة الرئاسية ويكشف السبب

رئيس كوريا الجنوبية يمنع مراسلي «MBC» الكورية من ركوب الطائرة الرئاسية ويكشف السبب

رئيس كوريا الجنوبية يمنع مراسلي «MBC» الكورية من ركوب الطائرة الرئاسية ويكشف السبب
٠٥:١١:٥٩ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

منع مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، مراسلي قناة “MBC” الكورية من ركوب الطائرة الرئاسية لتغطية رحلته إلى جنوب شرق آسيا.

وفي أول تعليق له على الواقعة، اعتبر الرئيس الكوري، أن القرار كان “لا مفر” منه، وقال “لكم حرية انتقاديز. أنا دائما منفتح على الانتقادات من الصحافة والشعب”.

وأضاف: “ولكن، استبعاد إم بي سي من ركوب الطائرة الرئاسية كان إجراء لا مفر منه من أجل الوفاء بمسؤولية الرئيس في الدفاع عن الدستور، لأن القناة أظهرت سلوكيات تهدف إلى زعزعة علاقتنا مع الدول الحليفة لنا، التي تعتبر ركيزة لأمننا الوطني، باستخدام أخبار مزيفة مختلفة عن الحقيقة”.

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وتابع “يون”، حديثه معرفاً الصحافة بأنها إحدى الركائز الأربع للديموقراطية، إضافة إلى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، معرباً عن اعتقاده “أن حرية الصحافة مهمة، ولكن أيضا المسؤولية الصحفية مهمة جدا؛ لاعتقادنا أنها ركيزة من ركائز الديموقراطية. خصوصا إذا كانت متعلقة بضمان سلامة الشعب، فلا كلمات يمكنها التأكيد بشكل كاف على أهميتها”.

الكلمات الدلالية:
الطائرة الرئاسية رئيس كوريا كوريا الجنوبية مراسلي إم بي سي كوريا

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