كيف تتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة ؟ شركة المياه تجيب

تواصل – فريق التحرير:

حثت شركة المياه الوطنية، العملاء على إجراء الفحص المستمر للمنزل، لتجنّب ارتفاع قيمة الفاتورة الناتج عن التسربات غير الظاهرة.

ونصحت الشركة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، العملاء قبل السفر على غلق المحبس لتجنب الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتركيب محبس إذا لم يكن موجودًا في الأصل.

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خدمة العناية بالعملاء

وتفاعلت خدمة “العناية بالعملاء” الشركة مع شكاوى العديد من العملاء عبر الصفحة، والتي تتراوح ما بين الشكاوى من ارتفاع قيمة الفاتورة، أو حدوث أعطال، وغيرها من استفسارات.

وإلى جانب الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن التواصل مع خدمة “العناية بالعملاء” عند مواجهة أي مشكلات بالمياه وخاصة انقطاع المياه لفترات طويلة.

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ويمكن التواصل مع طوارئ المياه من خلال الرقم 8004411110.

ورقم الخط الساخن 920001744.