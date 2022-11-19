سوق الأسهم يغلق على انخفاض أسبوعي وخسارة أسعار النفط والذهب عالميا

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واصل مؤشر سوق الأسهم رحلة الهبوط، للأسبوع الرابع على التوالي، مع انخفاضه بنحو 9 نقاط، في جلسة الخميس الماضي، لتصل التراجعات إلى نحو 8% منذ قمة 24 من أكتوبر.

سهم أرامكو يخسر 1.5%

وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنحو 0.6% ليغلق عند مستويات 11142 نقطة، بسبب سهم أرامكو الذي تكبد خسائر أسبوعية بنحو 1.5% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 10 أشهر، حسب “CNBC”.

كما سجل سهم تداول أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 5 أشهر على الرغم من قرار فوتسي راسل رفع وزن المجموعة على مؤشراتها بعد زيادة نسبة الأسهم الحرة إلى 40% .

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النفط يغلق على خسارة 2%

انخفضت أسعار النفط، حوالى 2%، يوم الجمعة، مسجلا خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي، بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين، ومزيد من إجراءات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وساهم ارتفاع ، الذي يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار الخام؛ فيما شهدت السوق بالنسبة للخامين تحولا بطرق تشي بتراجع المخاوف بشأن الإمدادات، حسب “Investing”.

أسعار النفط

وبلغ سعر مزيج برنت عند التسوية 87.62 دولار للبرميل منخفضا 2.16 دولار، أي 2.4%، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.08 دولار للبرميل متراجعا 1.56 دولار تمثل 1.9%.

وسجل خاما القياس خسائر أسبوعية، حيث خسر برنت نحو 9% وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 10%.

الذهب يتراجع لمستوى أكتوبر

اتجه الذهب لتكبد خسارة أسبوعية، عقب تلميحات حول استمرار تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4%، إلى 1756.70 دولار للأوقية.

وتراجع 0.4% إلى 1753.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 0.9 % وهي الأكبر منذ منتصف أكتوبرالماضي.