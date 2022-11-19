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متى يسبب الزنجبيل مشاكل بالجهاز الهضمي؟ طبيب تغذية يحذر
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متى يسبب الزنجبيل مشاكل بالجهاز الهضمي؟ طبيب تغذية يحذر

متى يسبب الزنجبيل مشاكل بالجهاز الهضمي؟ طبيب تغذية يحذر

متى يسبب الزنجبيل مشاكل بالجهاز الهضمي؟ طبيب تغذية يحذر
٠٤:٢٦:٣١ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يشتهر الزنجبيل بالعديد من الفوائد الصحية، إذ تحتوي جذوره على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، كما أنها تستخدم لمكافحة الصداع وارتفاع مستويات الدهون في الدم، بالإضافة إلى المساعدة على فقدان الوزن.

كما أن للزنجبيل تأثير مضاد للالتهابات، وهو مقوي لجهاز المناعة ويمنع الالتهابات بالإضافة إلى أنه مضاد للتشنج.

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جرام واحد في اليوم

لكن طبيب تغذية أوصى بعدم الإكثار من تناول الزنجبيل لتفادي الأضرار التي قد تحدث في تلك الحالة، إذ أن تجاوز أكثر من ملعقة واحدة في اليوم قد يعرض الشخص إلى مشاكل بالجهاز الهضمي.

وقال الطبيب لقناة “الإخبارية”: ” الزنجبيل لا يغلى، ولا يُعرض للحرارة، أفضل شيء يتم تناوله مبشور، ويضاف إلى السلطات والوجبات الباردة، ولو أردت أن تشربه يمكنك أن تسخن الماء وتقوم بإضافة الزنجبيل”.

وأشار إلى أن “الزنجبيل غني بمضادات أكسدة ومواد طيارة تُفقد مع ارتفاع درجة الحرارة، لذا لا يجب أن تتجاوز أكثر من 1 جرام فقط في اليوم ،وبالنسبة للطازج يجب ألا نتجاوز أكثر من 4 إلى 5 جرامات في اليوم”.

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