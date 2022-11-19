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رسالة خطية من ولي العهد لرئيسة وزراء بنغلاديش يسلمها السفير «الدحيلان»
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رسالة خطية من ولي العهد لرئيسة وزراء بنغلاديش يسلمها السفير «الدحيلان»

رسالة خطية من ولي العهد لرئيسة وزراء بنغلاديش يسلمها السفير «الدحيلان»

رسالة خطية من ولي العهد لرئيسة وزراء بنغلاديش يسلمها السفير «الدحيلان»
٠٤:٢٢:٣٢ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سلم السفير عيسى بن يوسف الدحيلان الرسالة الخطية الجوابية الموجهة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى دولة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ونشر حساب السفارة في بنغلاديش، صورًا للسفير أثناء تسليمه الرسالة إلى رئيسة الوزراء، عبر الحساب الرسمي للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

مشيرًا إلى أنها الرسالة تتعلق أيضًا بسبل دعم علاقة البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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الكلمات الدلالية:
الأمير محمد بن سلمان السفير الدحيلان رئيسة وزراء بنغلاديش ولي العهد

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